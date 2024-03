Sla gegevens niet zomaar op in VS, waarschuwt Van Huffelen

Bedrijven en overheden moeten goed nadenken over de risico’s voordat ze hun gegevens opslaan op een harde schijf van een Amerikaans bedrijf, waarschuwt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Ze reageert daarmee op een kritisch rapport van het Instituut Clingendael, in opdracht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De onderzoekers maken zich zorgen over wetten die Amerikaanse bedrijven verplichten om gegevens over te dragen aan hun overheid als hierom wordt gevraagd, ook als die in een ander land zijn opgeslagen.

De NOS stelde vrijdag op basis van een eigen analyse dat Nederlandse overheidsorganisaties, maar ook vitale bedrijven en scholen hun maildiensten op grote schaal hebben belegd bij Amerikaanse bedrijven als Microsoft en Google. Van Huffelen drukt de organisaties op het hart “heel terughoudend” te zijn met wat je wel en niet in een zogeheten ‘cloud’ in het buitenland zet. Persoonsgegevens of staatsgeheimen horen daar bijvoorbeeld niet op te staan.

Het moet kunnen om gebruik te maken van Amerikaanse clouddiensten, vindt Van Huffelen, zolang organisaties maar een goede afweging maken. Dat doen ministeries ook, zegt de bewindsvrouw.

De staatssecretaris zegt zich ook hard te maken voor Europese alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten. Bovendien zijn er onderhandelingen tussen Brussel en Washington gaande die ervoor moeten zorgen dat gegevens van Europese burgers niet mogen worden ingezien door Amerikaanse veiligheidsdiensten.