Van der Burg zoekt extra opvangplekken asielzoekers in hotels

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) wil in verband met de aanhoudende krapte in de opvang 3500 plekken in hotels vinden om vreemdelingen te plaatsen. Eerst zullen daar asielzoekers komen en zodra het mogelijk is, komen hier statushouders voor in de plaats, schrijft hij in een Kamerbrief. De plaatsingen worden gedaan met instemming van de betrokken gemeenten.

De maatregel is nodig, omdat in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet meer dan 2000 mensen mogen verblijven. De rechter heeft bepaald dat de gemeente Westerwolde, waar het centrum staat, bij overschrijding van dat maximum een dwangsom moet krijgen. Dat is inmiddels ook al gebeurd. Om onder het maximum aantal te blijven, zijn aanvullende maatregelen nodig.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zal de asielzoekers en statushouders begeleiden, net zoals dat gebeurt in reguliere asielzoekerscentra. Asielzoekers worden al langer ondergebracht in hotels door de opvangtekorten.

Inmiddels worden ook steeds vaker statushouders in hotels ondergebracht in of nabij gemeenten waar zij waarschijnlijk een woning krijgen. Dit werkt volgens Van der Burg goed, en zorgt voor doorstroming in asielzoekerscentra, liet hij eerder weten. In asielopvangcentra is weinig doorstroming omdat erkende vluchtelingen er te lang moeten blijven, omdat er niet voldoende huizen worden aangeboden in gemeenten.

Eerder had de staatssecretaris de provincies al opgeroepen om 5500 opvangplekken te realiseren, het liefst voor 1 april. In het voorjaar zouden enkele tijdelijke locaties sluiten. Van der Burg wil graag sluitingen zoveel mogelijk voorkomen of uitstellen.