Van Gennip vindt zwangerschapsdiscriminatie bij WNL onbegrijpelijk

Het is “onbegrijpelijk” dat de strijd tegen zwangerschapsdiscriminatie nog steeds nodig is in Nederland, zegt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar aanleiding van berichtgeving over omroep WNL. In een veelbesproken artikel in het AD beschuldigden bekende presentatoren en andere (oud-)medewerkers hoofdredacteur Bert Huisjes deze week van manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie.

Medewerkers die in verwachting waren, ondervonden daar volgens de krant vaak negatieve gevolgen van. De contracten van de vrouwen zouden bijvoorbeeld niet worden verlengd, of ze moesten een half jaar uit dienst.

“Iemand moet kinderen krijgen in Nederland, dat zijn de vrouwen. Daar moeten we dus gewoon ruimte voor hebben”, zegt Van Gennip. Ze wijst erop dat zwangerschapsdiscriminatie verboden is in Nederland. De bewindsvrouw zegt op verschillende manieren bezig te zijn met het onderwerp. Zo loopt momenteel een voorlichtingscampagne hierover, voert ze gesprekken met werkgevers en heeft ze een wet in de maak tegen arbeidsdiscriminatie.