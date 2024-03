Wilders houdt hoop op VVD en NSC, kijkt niet naar andere partijen

PVV-leider Geert Wilders houdt hoop op politieke samenwerking in welke vorm dan ook met BBB, VVD en NSC. Van die twee partijen wil VVD alleen meeregeren als NSC dat ook doet, en die partij wil juist liever gedogen. De VVD van Dilan Yeşilgöz heeft daarbovenop een voorkeur uitgesproken voor een extraparlementair kabinet. De formatie lijkt daarmee weer vastgelopen, maar Wilders wil nog niet naar andere partijen kijken, zegt hij na een gesprek met informateur Kim Putters.

Nederland heeft bij de verkiezingen duidelijk gesproken en gezegd een rechts kabinet te willen, aldus Wilders. “Ik sluit ook niet uit dat het nog kan. Ik hoop ook dat dat de komende dagen en weken nog lukt.” Mogelijk komen PVV, BBB en VVD nog met gedoogsteun van andere partijen tot een meerderheid, maar die optie wil Wilders nog niet nader onderzoeken. Hij wil “met deze vier partijen een manier vinden” om de basis voor een nieuwe regering te vormen.

Informateur Putters kreeg de opdracht van de Kamer om “de mogelijkheden te onderzoeken voor een vruchtbare politieke samenwerking” die nadrukkelijk “recht doet de verkiezingsuitslag inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden”. Een logische vertaling van die uitslag is dat zowel de PVV als NSC gaan meeregeren, vindt Wilders. “We hebben beide twintig zetels gewonnen, dus binnen die opdracht ligt ook besloten dat je daarnaar kijkt, in ieder geval in deze ronde.”

Hij benadrukte vrijdag opnieuw dat hijzelf al “veelvuldig” concessies heeft gedaan, en vraagt nu andere partijen over hun schaduw te springen. Wilders staat daarbij open voor welke vorm van een kabinet dan ook: hoewel een meerderheidsvariant zijn voorkeur geniet, is een minderheidskabinet ook mogelijk en zelfs een extraparlementair kabinet.

Putters heeft nog minder dan twee weken om zijn verslag uit te brengen. Vrijdagmiddag belt hij met Caroline van der Plas. De BBB-leider wil net als Wilders graag dat er een kabinet komt met deze vier partijen.