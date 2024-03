Yeşilgöz: verband politiecontrole en afkomst heel ingewikkeld

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) vindt het “heel goed” dat er voor het eerst cijfers zijn over de mate waarop afkomst en uiterlijk volgens mensen zelf aanleiding vormde voor een politiecontrole. In de Veiligheidsmonitor van statistiekbureau CBS over 2023 is dat voor het eerst meegenomen. Ruim een derde van de mensen met Marokkaanse ouders heeft het gevoel dat hun afkomst of huidskleur een rol speelde. Dat getal “moet je wel kunnen duiden”, vindt Yeşilgöz. “Het is zo’n ingewikkeld onderwerp.”

De cijfers zeggen volgens de bewindsvrouw op zichzelf vrij weinig, maar ze vormen wel de basis. “Het zijn ervaringen, gevoelens, vermoedens. Die neem ik heel serieus. Maar ik moet ze wel kunnen zien in de lijn van: wat is echt, wat kan je eruit opmaken en wat kan de politie nog meer doen om die gevoelens überhaupt te voorkomen, voor zover dat kan.”

Onder Nederlanders zonder migratieachtergrond denkt maar 4 procent dat een controle te maken heeft met afkomst, uiterlijk of huidskleur. Dit aandeel is onder Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond het hoogst. Onder mensen wier ouders Turks of Surinaams zijn, ziet 31 procent het verband.

“Het is heel hoog, en juist daarom moet je zorgvuldig kijken: wat betekent dat vervolgens”, zegt Yeşilgöz, die erkent dat ze “meer woorden” nodig heeft dan normaal om het onderwerp in de context te plaatsen. “Een deel zal terecht zijn.” Het is volgens de demissionaire minister een heel belangrijk onderwerp “voor de politie intern”. Overigens heeft het onderwerp al de “volle aandacht” van de politie, maar de cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderstrepen dat dit “heel serieus” moet worden opgepakt.