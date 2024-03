Na ongeluk op A4 gevluchte bestuurder aangehouden in Rotterdam

De politie heeft zondagmiddag een 36-jarige man uit Spanje aangehouden die in de ochtend betrokken was bij een aanrijding tussen twee auto’s op de A4 bij Den Hoorn (Zuid-Holland). Na het ongeluk, waarbij de bestuurder van de andere auto gewond raakte, ging de man er te voet vandoor.

De politie organiseerde direct een grote zoektocht in de omgeving die geen resultaat opleverde. De Spanjaard werd uiteindelijk in Rotterdam teruggevonden en aangehouden. Dat een van de bestuurders de benen nam na het ongeval noemt de politie “opmerkelijk”.

De bestuurder van de andere auto, een 24-jarige man uit Den Haag, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.

De A4 naar Rotterdam was door het ongeluk een deel van de dag dicht.