Persoon zwaargewond door schietpartij in woning Schiedam

Een persoon is zondagavond gewond geraakt door een schietincident in een woning aan de Nieuwe Maasstraat in Schiedam. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

De verdachte werd gevonden bij de woning. Hij had volgens de politie medische zorg nodig. Wat die medische zorg precies inhield, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen, maar het gaat in ieder geval niet om schotwonden. Zijn betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht.