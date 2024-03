Al 135.000 aanvragen binnen voor Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie heeft sinds de heropening vorige maand 135.000 aanvragen ontvangen. Dat is al meer dan de 83.000 aanvragen die het fonds, waarmee huishoudens steun kunnen krijgen voor het verlagen van hun energierekening, vorig jaar in totaal ontving. Wel komen mensen dit jaar eerder in aanmerking, omdat de regeling is versoepeld.

55.000 aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd en 32.000 zijn nog in behandeling. De rest is afgekeurd. Volgens het Tijdelijk Noodfonds Energie bedraagt de gemiddelde steun die huishoudens dit jaar ontvangen 600 euro. 85 procent van de aanvragen wordt gedaan door huishoudens van wie het inkomen onder de 130 procent van het sociaal minimum ligt.

“Op basis van de huidige situatie verwachten we tot medio maart open te blijven”, zegt een woordvoerder van het noodfonds. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van financiële middelen. Verschillende energieleveranciers en het Rijk hadden in eerste instantie 60 miljoen euro steun toegezegd. Dat bedrag is onlangs verhoogd naar 84 miljoen euro door de grote vraag.