Greenpeace doet aangifte tegen Tata Steel en Chemours

Greenpeace Nederland heeft maandag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de bedrijven Chemours en Tata Steel. Daarmee voegt de milieuorganisatie zich bij de strafzaken van omwonenden en hun advocaat Bénédicte Ficq.

Directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland: “Omwonenden van vervuilende industrieën worden nauwelijks beschermd tegen bedrijven die schaamteloos het klimaat, de leefomgeving en de gezondheid van mensen verzieken. Dat zien we bij Tata Steel en Chemours, maar ook bij Schiphol en bij bijvoorbeeld de gaswinning in Groningen. Het is de hoogste tijd dat de leidinggevenden van grote vervuilers zich hiervoor gaan verantwoorden.”

Greenpeace wil de omwonenden steunen die in actie komen tegen deze bedrijven die hun gezondheid aantasten. De organisatie doet dat “vanwege onthullingen waaruit blijkt dat beide bedrijven al decennialang zelf op de hoogte waren van de vervuiling en mogelijke gevaren, maar dat er niet is ingegrepen en informatie voor omwonenden is achtergehouden”.

Volgens Palmen vraagt Greenpeace niet om Tata Steel en Chemours te sluiten, “maar we eisen dat er geproduceerd wordt zonder uitstoot van ziekmakende giftige stoffen in de woonomgeving”. Advocaat Ficq reageert volgens de milieuorganisatie verheugd op de aangiftestap: “Een enorme steun in de rug voor de bewoners en een krachtig signaal richting het Openbaar Ministerie.”