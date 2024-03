Hoyte van Hoytema wint cinematografieprijs voor Oppenheimer

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft zondagavond in Los Angeles de hoogste onderscheiding ontvangen tijdens de American Society of Cinematographers Awards. Van Hoytema won de prijs voor zijn camerawerk voor de film Oppenheimer.

Met zijn overwinning versloeg Van Hoytema de andere genomineerden Edward Lachman voor de film El Conde, Matthew Libatique voor Maestro, Rodrigo Prieto for Killers of the Flower Moon en Robbie Ryan for Poor Things. Het was de eerste keer dat Van Hoytema de ASC-prijs won, eerder was hij met zijn werk voor Dunkirk (2018) en Tinker Tailor Soldier Spy (2012) wel al genomineerd.

Van Hoytema maakt aankomende zondag ook kans op een Oscar voor zijn camerawerk voor Oppenheimer. Daarover zei hij eerder al dat hij het een “ontzettend compliment” vindt. Wel hoopt de 52-jarige cameraman dat het awardseizoen “weer snel voorbij is en dat ik weer uitgebreid en met alle aandacht kan doen wat ik het allerliefste doe: mooie films maken”.