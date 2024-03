Medewerkers mediasector doen vanaf maart cursus respectvol gedrag

Een onlinecursus over respectvol samenwerken is vanaf deze maand beschikbaar voor medewerkers van de bedrijven die zich hebben aangesloten bij het Mediapact Respectvol Samenwerken. De cursus moet bijdragen aan een “gedeelde norm” als het gaat om respectvol gedrag, aldus een woordvoerder van het samenwerkingsverband. Het is de bedoeling dat alle medewerkers in de mediasector, ongeacht contractvorm, de cursus voor eind juni voltooien. Het gaat volgens het Mediapact om duizenden mensen.

De cursus bestaat uit verschillende situaties gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk en wordt door een diverse groep van onbekende acteurs nagespeeld. De scènes spelen zich af op locaties waar medewerkers in de mediasector zich dagelijks bevinden, zoals de regieruimte, de greenroom en op kantoor.

De situaties gaan onder meer over agressie en geweld, discriminatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er worden ook praktische tips gegeven over hoe te handelen als werknemer of leidinggevende. Voor leidinggevenden zijn er twee extra modules.

De e-learning staat vanaf komende week op de website van het Mediapact. Ook mensen van buiten de sector die geïnteresseerd zijn, kunnen de cursus doen. “Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem en speelt niet alleen in de media”, beklemtoont het Mediapact. De e-learning is tot stand gekomen na gesprekken met vertrouwenspersonen van de aangesloten mediabedrijven van het Mediapact. Het gaat om RTL, Talpa Network, de NPO, facilitaire bedrijven EMG en NEP en De Nederlandse Content Producenten (NCP). Ook alle lokale omroepen doen mee.

Alle bedrijven hebben toegezegd dat al hun medewerkers de e-learning gaan doen, ook de hoogste leidinggevenden en alle prominente televisiepresentatoren. Alle zenders en producenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitrollen van de e-learning en het toezicht houden op het afronden van de modules. Het is de bedoeling dat het voltooien van de onlinecursus ook een standaard onderdeel wordt in het aannamebeleid.

Het Mediapact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van het programma The Voice of Holland. Sindsdien zijn er meer incidenten van grensoverschrijdend gedrag in de mediasector aan het licht gekomen, onder meer bij De Wereld Draait Door en op de redactie van NOS Sport. Na de zomer wordt de e-learning geëvalueerd.