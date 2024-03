Minister De Jonge noemt schrappen moeder ‘onnodige fout’

Het woord moeder wordt toch niet uit het bevolkingsregister geschrapt en vervangen door het woord ouder. “Een onnodige fout die spoedig wordt rechtgezet”, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) weten.

De SGP had de wijziging gevonden in een verzamelwet van De Jonge. In het AD kondigde Tweede Kamerlid André Flach een debat hierover te willen omdat “het moederschap en dus het woord moeder voor heel veel vrouwen inhoudelijk en emotioneel een grote waarde” heeft.

Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich daarna al snel achter de SGP. “Natuurlijk moet het woord #moeder blijven in het bevolkingsregister!”, twitterde PVV-leider Geert Wilders. Hij sprak van “woke waanzin”. VVD’er Silvio Erkens riep het kabinet op “dit onzalige plan” in te trekken.

Niet zoveel later reageerde minister Hugo De Jonge op het sociale platform X op de ophef. “Een onnodige fout die spoedig wordt rechtgezet door een nota van wijziging aan de @2eKamertweets. Het woord ‘moeder’ is prachtig en verdient een plek in onze wet. En nu weer aan het werk!”