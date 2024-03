Noord-Hollandse Staten willen gezondheidsrapport van Tata Steel

Tata Steel moet voor zijn plannen om de staalfabriek in IJmuiden te verduurzamen naast een milieu-effectrapportage (mer) ook een rapport over de gezondheidseffecten opstellen, als het aan een meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland ligt. De Expertgroep Gezondheid IJmond pleitte vorige week voor zo’n gezondheidseffectrapportage (ger) om duidelijk te krijgen wat de gezondheidswinst is als de overheid geld steekt in de vergroening van Tata.

De experts onder leiding van hoogleraar Marcel Levi stellen dat de gezondheidsrisico’s door de uitstoot van Tata nog groter zijn dan het RIVM eerder vaststelde. Daarom zou de vervuilende en verouderde Kooksgasfabriek 2 veel eerder dicht moeten dan 2029, zoals Tata zelf van plan is.

Meerdere partijen in de Staten zijn naar eigen zeggen geschrokken van de bevindingen van de expertgroep. Zij schaarden zich achter de wens te kunnen beslissen op basis van absolute meetgegevens over de uitstoot. Die komen nu veelal naar buiten in percentages.

Verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof zegde toe dat het rapport van de experts een belangrijke rol krijgt bij de inbreng van de provincie in het overleg tussen Tata en de rijksoverheid over zogenoemde maatwerkafspraken. Het naar voren halen van de sluiting van de Kooksgasfabriek en een prominente plaats voor gezondheid maken daar volgens hem ook deel van uit.

“We doen alles wat mogelijk is om de Kooksgasfabriek zo snel mogelijk te sluiten”, aldus Olthof. Het onderzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) naar de mogelijkheden voor intrekking van de vergunning wordt volgende maand verwacht.

De gedeputeerde wilde het idee van een gezondheidseffectrapportage nog niet direct omarmen. Het is nog geen wettelijk instrument, en daarom wil hij eerst in gesprek met de expertgroep over hoe zo’n rapport een plek kan krijgen in de vergunningverlening “zodat het waarde heeft. De reikwijdte daarvan kan ik nu niet overzien.”