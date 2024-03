Noorderlicht was te zien in Nederland, vooral in het noorden

In de nacht van zondag op maandag was op meerdere plaatsen in het land het noorderlicht te zien. Volgens Weeronline was het fenomeen vooral in het noorden goed zichtbaar. De weerdienst kreeg foto’s binnen van een roze, paarse en soms zelfs groene gloed aan de hemel.

Het noorderlicht wordt veroorzaakt door een wolk van elektrisch geladen deeltjes die van de zon afkomstig zijn. Als die deeltjes in de atmosfeer terechtkomen en daar botsen op zuurstof- en stikstofdeeltjes, komt energie vrij die leidt tot de kleuren in de lucht. Het hele proces vindt plaats op zo’n 80 tot 1000 kilometer boven het aardoppervlak, aldus Weeronline.

Het noorderlicht is niet heel vaak te zien boven Nederland. De elektrisch geladen deeltjes worden vooral naar de Noordpool en de Zuidpool getrokken, waar het aardmagnetisch veld het sterkst is.