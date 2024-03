OM eist in hoger beroep moordproces Eris zes keer levenslang

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep zes keer levenslang geëist in het omvangrijke liquidatieproces Eris. Volgens justitie heeft hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R. (53), gewezen voorman van motorclub Caloh Wagoh, moordopdrachten aangenomen en bij leden van zijn misdaadbende uitgezet. Eris draait om vijf liquidaties en een reeks andere verdenkingen, waaronder pogingen tot en voorbereidingen van liquidaties.

“Voor R. waren de liquidaties een verdienmodel”, aldus het OM in de onderbouwing van de strafeisen. “Het is ontluisterend dat R., met als enige drijfveer geld, over leven en dood dacht te kunnen beschikken.”

R. zou moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, die vorige week in het al even grote liquidatieproces Marengo tot levenslang is veroordeeld door de rechtbank. In Eris is Taghi wel verdachte, maar wordt vooralsnog niet vervolgd daarin.

Naast Delano R. staan in Eris in hoger beroep achttien verdachten terecht. Behalve R. hoorden ook Jermaine B., Feno D., Greg R., Guyno O. en Ferrel T. levenslang tegen zich eisen. De overige strafeisen varieerden van zestien tot dertig jaar.

De rechtbank legde eerder vier keer een levenslange gevangenisstraf op.

De uitspraak van het hof wordt niet eerder dan in het najaar verwacht.