OM: niet bekend of Promes boete krijgt en Dubai mag verlaten

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam kan niet zeggen of berichten in Russische media dat Quincy Promes (32) een boete krijgt voor het verlaten van de plek van een verkeersongeval in Dubai, en daarna terugvliegt naar Moskou, kloppen. Eerder liet het OM weten contact te hebben met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over de arrestatie van de voetballer.

Een Russische journalist schrijft in een bericht op zijn Telegramkanaal dat Promes dinsdag tijdens een proces een boete zal krijgen en daarmee een celstraf ontloopt. Volgens de journalist vliegt Promes daarna terug naar Moskou en wordt hij dus niet uitgeleverd aan Nederland. Verschillende Russische kranten nemen het verhaal over.

Of Nederland ook officieel om de uitlevering van Promes heeft gevraagd, wil het Amsterdamse OM niet zeggen. “Over een eventuele uitlevering doen wij geen mededelingen”, aldus de woordvoerder.

Promes is in Nederland twee keer veroordeeld door de rechter. Op 14 februari kreeg hij een celstraf van zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Vorig jaar kreeg hij ook al anderhalf jaar cel voor een steekpartij op een feest in Abcoude, waarbij een neef het slachtoffer was. Promes heeft in beide zaken hoger beroep aangetekend.

De speler van Spartak Moskou was op trainingskamp in Dubai. Toen het team terug wilde reizen zou hij donderdag zijn tegengehouden op het vliegveld.