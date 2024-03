Rijkswaterstaat begint half 2024 met vervangen geluidsschermen A10

Rijkswaterstaat begint halverwege 2024 met het vervangen van 6 kilometer aan geluidsschermen langs de A10 Noord bij Amsterdam. Dat meldt de organisatie maandag. Duizenden bewoners langs de A10 ervaren meer geluidsoverlast doordat eerder geluidsschermen zijn verwijderd.

De geluidsschermen langs de A10 Noord verkeerden al langere tijd in slechte staat. Door storm Eunice in februari 2022 waaiden meerdere onderdelen van de schermen weg. In augustus van dat jaar werden meer delen van de geluidswal verwijderd om veiligheidsredenen. Sindsdien ervaren omwonenden toegenomen geluidsoverlast.

Rijkswaterstaat begint met het vervangen van de schermen die deels zijn verwijderd, zodat het verkeersgeluid zo snel mogelijk wordt verminderd voor de omwonenden. Volgens de planning zijn alle schermen halverwege 2025 vervangen, aldus Rijkswaterstaat.