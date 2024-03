Ruzie bij toezichthouder op veiligheidsdiensten, voorzitter weg

Voorzitter Nico van Eijk van de CTIVD, de commissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD, is per direct opgestapt omdat binnen de commissie “de verhoudingen verstoord zijn geraakt”, meldt demissionair premier Mark Rutte in een Kamerbrief. Omdat er geen perspectief is “op duurzaam herstel van de over en weer verstoorde verhoudingen” is afgesproken dat de voorzitter terugtreedt. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door het langst zittende lid van de CTIVD.

Wat er mis is bij de toezichthouder, meldt Rutte niet. Een woordvoerster van de CTIVD verwijst naar de Rijksvoorlichtingsdienst, maar een woordvoerder kan niet meer informatie geven over de kwestie dan in de brief staat.

In verband met de belangrijke taken van de commissie wil Rutte op zo kort mogelijke termijn een interim-voorzitter benoemen. Ook wordt een procedure voor een nieuwe voorzitter in gang gezet.