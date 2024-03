Twee verdachte pakketten in Zoutkamp, omgeving afgezet en ontruimd

In het Groningse Zoutkamp is maandagmiddag de omgeving van de Marneweg/N361 en Strandweg afgezet omdat er twee verdachte pakketten zijn gevonden. In eerste instantie kreeg de politie aan het begin van de middag melding van één verdacht pakket, maar na onderzoek blijkt dat het om twee pakketten gaat, aldus de politie. Een deel van een kazerne binnen het afgezette gebied is ontruimd.

Het eerste pakket werd in de openbare ruimte langs de provinciale weg op de kruising met de Strandweg gevonden. Ook het tweede pakket lag langs die weg, maar waar precies wil een politiewoordvoerster niet zeggen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is nog bezig met onderzoek op de plek, onduidelijk is hoelang dit nog zal duren. Het is niet duidelijk of het gaat om explosieven. “Dat is nog de vraag, het is wachten op de bevindingen van de EOD”, aldus de woordvoerster. Dat onderzoek moet “zorgvuldig gebeuren en kost tijd, en die tijd moeten we ook nemen”.

Defensie heeft meerdere locaties waaronder een oefenterrein langs de Marneweg. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne zit aan de zijstraat Strandweg, ter hoogte van waar de pakketten zijn gevonden. Een deel van de kazerne valt binnen het afgezette gebied en is daarom ontruimd. Het is onduidelijk hoeveel mensen in het pand aanwezig waren.