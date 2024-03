Amerikanen stemmen in Amsterdam voor voorverkiezingen Democraten

Terwijl het in de Verenigde Staten ‘Super Tuesday’ is kunnen ook Amerikanen die in Nederland wonen hun stem uitbrengen voor de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen. Dinsdag is een stembureau geopend in de comedyclub Boom Chicago in Amsterdam voor leden van de Democratische Partij.

Ze kunnen kiezen tussen president Joe Biden en de onbekende Marianne Williamson. Biden heeft de nominatie van zijn partij al zo goed als binnen, maar toch vindt Tré Shawn L. Griffin-Noordermeer, voorzitter van de Democrats Abroad in Nederland, het belangrijk dat ook Amerikanen in het buitenland hun stem laten horen. “Zeker gezien de huidige situatie in de wereld en de interne verdeeldheid in de Verenigde Staten. De huidige Republikeinse kandidaten proberen onze inspanningen ongedaan te maken. Dit is een kans om invloed te hebben op het beleid.”

Ook in Amsterdam stemmen veel Amerikanen op Biden. “Hij is de enige die Trump kan verslaan en dat is het enige dat mij interesseert”, zegt Marianne Vitalli, die al negen jaar in Nederland woont. Ze heeft haar stem uitgebracht voor de verkiezingen in haar geboorteland omdat haar kinderen en kleinkinderen nog in de VS wonen. Ook Katie Laskin stemt op Biden omdat ze niet wil dat Trump weer president wordt. Maar voor haar is hij niet de perfecte kandidaat. “Ik zie geen andere optie.” Ze zegt dat het belangrijk voelt om ook vanuit Nederland haar stem uit te brengen, omdat “stemmen een plicht is”. “Al voelt het wel wat zinloos” voor Laskin, aangezien Biden zijn nominatie al zo goed als binnen heeft.

De stemmen van de Democraten in het buitenland worden bij elkaar opgeteld en tellen net als een losse staat. De Democrats Abroad kiezen 21 gedelegeerden, die uiteindelijk mee mogen bepalen wie de kandidaat wordt voor de partij bij de presidentsverkiezingen in november. Volgens Griffin-Noordermeer kunnen de Democraten in het buitenland daar meebepalen wat het beleid van de kandidaat moet worden. “Als we niet stemmen, hebben we minder macht.” Om de voorverkiezingen te winnen heeft een kandidaat 1968 gedelegeerden nodig.

Ook komend weekend kunnen Democraten in Nederland nog stemmen. Zaterdag kunnen ze terecht in de bibliotheek in Utrecht en zondag in The American Book Center in Den Haag. De Democrats Abroad verwachten dat enkele honderden Amerikanen dinsdag en in het weekend komen stemmen.

De Republikeinen openen geen fysieke stembureaus. Leden van die partij kunnen hun stem opsturen per post of mail.