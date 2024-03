Informateur blijft vooralsnog individuele gesprekken voeren

Informateur Kim Putters blijft vooralsnog individuele gesprekken voeren met de vier partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Maandag maakte hij een uitzondering en sprak hij in koppeltjes, maar dinsdag en ook woensdag heeft hij weer gekozen voor een-op-een-gesprekken. Het is onduidelijk of hij de vier partijleiders deze week tegelijkertijd gaat spreken. “Ik doe het stap voor stap en ben alles op een systematische manier aan het aflopen”, zei Putters aan het einde van een nieuwe formatiedag.

Zijn voorganger Ronald Plasterk voerde in principe altijd gesprekken met de vier partijleiders samen, waarbij regelmatig ook hun secondanten bij aanschoven. De aanpak van Putters is totaal anders. “Ik ben nog steeds bezig om alle aspecten van die samenwerking voor een nieuw kabinet met de verschillende fractievoorzitters goed door te spreken”, zei Putters dinsdag.

“Ik ben serieus met de mensen in gesprek over het vormen van een vruchtbare politieke samenwerking tussen de nieuwe regering en het parlement”, aldus Putters. Zijn opdracht is in zijn ogen geslaagd als hij de Tweede Kamer volgende week inzicht in de mogelijkheden kan geven.

Daarbij wordt gekeken naar een meerderheidskabinet, een minderheidskabinet en een extraparlementair kabinet en het draagvlak dat er voor de verschillende varianten is. “Ik denk dat dat heel belangrijk is.” Putters hoopt dat hij “voor de volgende stap in de kabinetsinformatie een heel gericht advies kan geven”.

Dinsdag sprak Putters met NSC-voorman Pieter Omtzigt en PVV-leider Geert Wilders.

Omtzigt ziet dat er “constructieve stappen” gezet worden in het formatieproces, zei hij na zijn gesprek met de informateur. “In mijn beleving zijn die stappen constructief en is de informateur ook zeer constructief bezig. En zijn ook anderen constructief bezig.”

PVV-voorman Geert Wilders blijft goede hoop houden. “We komen allemaal hier omdat we volgens mij allemaal graag willen dat het lukt. Daarvoor ben ik hier ook iedere dag opnieuw. Want Nederland, nogmaals, heeft een kabinet nodig. En volgens mij een rechts kabinet.”

Woensdag ontvangt de informateur Caroline van der Plas (BBB) in de ochtend en VVD-leider Dilan Yeşilgöz in de middag.