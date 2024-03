Kamer wil plan voor niet twee maar vier grote kerncentrales

Het demissionaire kabinet moet plannen uitwerken om niet twee maar vier grote kerncentrales te bouwen. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich achter een oproep hiertoe van VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Hij vraagt demissionair energieminister Rob Jetten om een “scenario uit te werken met een groter aandeel kernenergie”.

De Kamer vraagt in feite voorbereidingswerk zodat een nieuw kabinet tijdig kán besluiten of het meer kerncentrales wil laten bouwen. Tijdens een recent debat hierover gaf Jetten aan dat de aanloop naar de bouw van zo’n centrale goede voorbereiding vraagt. Een centrale neemt namelijk ruimte in beslag en heeft koelwater nodig. Bovendien moeten er hoogspanningsleidingen worden aangelegd. Daarvoor is onder meer onderzoek nodig naar de milieueffecten, en de omwonenden moeten zo’n plan steunen.

De twee nieuwe kerncentrales waar het inmiddels demissionaire kabinet toe besloot, zullen waarschijnlijk in Borssele worden gebouwd. Samen moeten zij zo’n 9 tot 13 procent van het totaal aan opgewekte elektriciteit produceren. Veel partijen in de Tweede Kamer zien een grotere rol weggelegd voor kernenergie in de stroomvoorziening van de toekomst.