Vragenuur in Kamer verschillende keren onderbroken om Gaza

Het vragenuurtje in de Tweede Kamer is dinsdag drie keer kort onderbroken door demonstranten die opkomen voor de Palestijnen in de Gazastrook. Ook protesteerden ongeveer 25 pro-Palestijnse demonstranten van Justice Now in de grote hal van de Kamer.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) werd tijdens haar beantwoording twee keer onderbroken door betogers op de publieke tribune. Ze riepen onder meer Free Palestine en hingen een Palestijnse vlag op. Ook de bijdrage van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) werd kortstondig onderbroken door een activist.

In de Statenpassage riepen de betogers pro-Palestijnse leuzen zoals “Palestine will be free” en “intifada”. De betogingen tegen de “genocide” in Gaza gaan door, zei Diana Salaymah van Justice Now. “Wij zullen telkens, overal, elke keer terugkomen. Omdat wij het willen dat het stopt.”