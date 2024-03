Drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt door een steekincident in Honselersdijk. Het incident gebeurde aan de Stompersdijk in het dorp in de gemeente Westland, meldt de politie.

De slachtoffers zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar twee verdachten die waarschijnlijk bekenden waren van de slachtoffers. Eerder meldde de politie dat een verdachte na de steekpartij was gevlucht.