Eigen bijdrage van bijna 350 euro voor werkende Oekraïners

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil op korte termijn twee soorten eigen bijdragen invoeren voor werkende Oekraïense vluchtelingen. Voor gas, water en elektra moet elke meerderjarige werkende 105 euro per maand gaan betalen. Werkende Oekraïners die geen leefgeld krijgen, maar hun eten op een opvang krijgen, moeten daar maandelijks ongeveer 243 euro aan gaan bijdragen. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Die bijdrage is even hoog als het leefgeld dat Oekraïense vluchtelingen nu krijgen als ze zelf voor hun eten en drinken moeten zorgen. Gemeenten worden in de plannen van Van der Burg verplicht om het leefgeld van werkende Oekraïense vluchtelingen in te trekken. Gemeenten kunnen dat leefgeld nu al intrekken, maar hoeven dat niet te doen.

Een verzekeringsplicht voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt er wat Van der Burg betreft niet. Die is volgens de bewindsman niet uitvoerbaar. Ook hoeven werkende Oekraïners geen huur te betalen, onder meer omdat zij dan huurrechten kunnen opbouwen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over Oekraïense vluchtelingen. Het debat van vorige week kon door tijdgebrek niet worden afgerond.

BBB en NSC kwamen vorige week ieder met een eigen voorstel om leefgeld te vragen. Van der Burg zei toen al aan een eigen regeling te werken. Het is nog onduidelijk of BBB en NSC hun amendementen intrekken of samenvoegen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor invoering van een eigen bijdrage voor werkende Oekraïners, bleek vorige week tijdens het debat. De Kamer wil wel een eenvoudige en uitvoerbare regeling. Volgens Van der Burg voldoet zijn voorstel aan die eisen.