Marineschip Tromp vertrekt zaterdag, mogelijk met missie in Rode Zee

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp vertrekt zaterdag voor een half jaar durende reis om de wereld. Het demissionaire kabinet meldde eind januari dat het ook onderzoekt of de Tromp onderweg een bijdrage kan leveren aan een missie in de Rode Zee om daar aanvallen van de Houthi’s uit Jemen op de internationale scheepvaart te verhinderen.

In de Rode Zee is een internationale missie actief onder leiding van de Amerikanen. Nederland levert daarvoor maximaal twee stafofficieren. Ook komt er een Europese missie om schepen in de Rode Zee te beschermen. Als de Tromp aan een van de missies een bijdrage gaat leveren, moet de Kamer nog wel worden geïnformeerd. Dat zal naar verluidt deze week gebeuren.

Houthi’s nemen onder meer met drones en raketten schepen in de Rode Zee onder vuur. Het is een vergelding voor de oorlog in Gaza. De Tromp is gespecialiseerd in luchtverdediging. “Dankzij de geavanceerde radar en wapens kunnen ze luchtdreigingen herkennen, volgen en onderscheppen”, aldus Defensie.

De Tromp gaat naar de Indo-Pacific. Defensie wil daar om het jaar naartoe. “De reis biedt waardevolle ervaring op het gebied van operaties, onderhoud en logistiek en onderstreept het belang van vrije doorvaart over zee voor onze waarden, welzijn en welvaart”, zegt Defensie over de reis.