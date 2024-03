Ondanks optimisme kan Putters nog geen conclusies trekken

Bij de betrokken partijleiders en achter de schermen is voorzichtig optimisme te horen over de formatie, maar informateur Kim Putters kan nog geen conclusies trekken. “Zo ver ben ik nog niet”, zegt hij woensdag na opnieuw een ronde gesprekken. Hij wil nog niet zeggen of PVV, VVD, NSC en BBB toch weer kunnen overleggen over een nieuw kabinet.

Of Putters zelf ook positief is over een naderend advies, wil hij evenmin kwijt. “Ik heb goed geluisterd naar wat ze tegen me gezegd hebben. Het is mijn taak om dat weer even allemaal goed op een rij te zetten”, aldus de informateur. Hij sprak woensdag met BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en Dilan Yeşilgöz, de leider van de VVD.

Van der Plas zei positief te zijn, Yeşilgöz blijft naar eigen zeggen hoopvol. Er worden inderdaad “prima gesprekken” gevoerd, stelt Putters, maar er zijn nog wel wat stappen te zetten voordat hij iets kan zeggen over de manier waarop deze partijen straks mogelijk samenwerken. Het moet nog duidelijk worden welk “type afspraken partijen met elkaar zouden kunnen maken”, welke vorm een nieuw kabinet krijgt en hoe dat kabinet zich zal verhouden tot de Tweede en Eerste Kamer.

Het was juist de kern van zijn opdracht om naar de vorm te kijken, benadrukt de informateur.

Putters wil ook nog niet kwijt of de vier partijen na enige weken weer samen aanschuiven bij de informateur. “Ik ga nu nadenken over wat de volgende stap is.”