Slachtoffers incident in Boekel zijn kinderen van 10 en 12

Het dodelijke slachtoffer in een woning in Boekel is een kind, meldt de politie. Ook de zwaargewonde die moest worden overgebracht naar het ziekenhuis, is een kind. Het incident in de Brabantse gemeente is “een mogelijk steekincident”, aldus de politie in een verklaring.

De twee kinderen van 10 en 12 jaar werden aangetroffen in het huis van een 42-jarige vrouw aan de Dotterbloem. Die vrouw, de moeder van de kinderen, kwam eerder op woensdag om het leven als gevolg van een auto-ongeluk. Dat incident gebeurde rond 12.45 uur op de Noordstraat in Wilbertoord. De vrouw kwam met haar auto in botsing met een vrachtwagen.

Over de toedracht van beide incidenten kan de politie niets zeggen, dat wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.

In de raadzaal van het gemeentehuis van Boekel is woensdagavond om 20.00 uur een besloten bijeenkomst voor direct betrokkenen en omwonenden. “Het incident heeft een grote impact op onze gemeenschap”, aldus de gemeente, die haar medeleven betuigt aan nabestaanden en andere betrokkenen. Slachtofferhulp is bij de bijeenkomst aanwezig voor steun en opvang.