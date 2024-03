Vijlbrief noemt arbitrage Shell en Exxon ‘ongelooflijk’

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) noemt het “ongelooflijk” dat Shell en Exxon via arbitrage miljarden euro’s van de Staat eisen, nu de gaswinning in het Groningenveld definitief stopt. “Laat ik het daarbij houden”, zei hij diplomatiek tegen de Tweede Kamer in een debat over het dichtdraaien van de gaskraan.

De bewindsman wil vanwege de actie van beide bedrijven niet meer met ze verder praten over een alomvattend akkoord, waarbij de Staat de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de schade naar zich toe wil trekken. De bedrijven kopen daarmee hun verantwoordelijkheid af. “Ik vind het niet verstandig om daar nu met hen over door te praten”, zei Vijlbrief. Niet in de laatste plaats omdat het om “vele miljarden” gaat én het kabinet demissionair is.

Eerder in het debat trok de Tweede Kamer fel van leer omdat beide bedrijven door de Staat gecompenseerd willen worden voor het gas dat in de grond blijft. Een aantal fracties vindt dat het kabinet harde maatregelen tegen de bedrijven moet nemen.