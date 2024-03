Vijlbrief wil gaskraan net als Kamer eerder dichtdraaien

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) staat achter de voorstellen van enkele Tweede Kamerfracties om de gaskraan in het Groningenveld eerder dan 1 oktober te sluiten. Dat zei hij woensdag tijdens het debat met de Kamer over zijn wetsvoorstel voor definitieve sluiting van de gaswinning.

“Ik ben voorstander van een zo spoedig mogelijke sluiting”, zei Vijlbrief. “Ik vind 1 mei een mooie datum, ik vind 15 april ook een prachtige datum.” De wet moet echter door beide Kamers zijn aangenomen voordat die in werking kan treden, tekende hij daarbij aan.

Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet. Na die stemming gaat Vijlbrief “iets ongebruikelijks doen”, zei hij. De bewindsman gaat de voorzitter van de Eerste Kamer bellen en hem “vriendelijk verzoeken” het wetsvoorstel zo snel mogelijk in de senaat te behandelen.

SP en GroenLinks-PvdA hebben een voorstel ingediend om de gaswinning per direct te stoppen. CDA en de ChristenUnie dienden een voorstel in om de gaskraan per 1 mei definitief dicht te draaien. Tijdens het debat eerder op woensdag hebben de vier partijen laten weten tot een gezamenlijk voorstel voor een eerdere sluiting te komen.