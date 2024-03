Ziekenhuis Zierikzee gaat dicht

De vestiging van ziekenhuis Adrz in het Zeeuwse Zierikzee gaat sluiten. De zorg wordt geconcentreerd op de twee andere locaties, in Goes en Vlissingen, op respectievelijk 30 en 50 kilometer afstand. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend.

Volgens het ziekenhuis zou het gebouw flink opgeknapt moeten worden, maar kost dat te veel geld. Ook zou het ziekenhuis dure apparatuur moeten kopen om door te kunnen gaan. Bovendien zegt het ziekenhuis met structureel personeelstekort te kampen. “Het lukt Adrz gewoonweg niet om op drie locaties de kwaliteit van zorg te bieden die iedere patiënt verdient.”

De ziekenhuisgroep wil kijken of het mogelijk is dat Zierikzee en omgeving na de sluiting toch “een vorm van medisch-specialistische zorg” houden.