BBB Zuid-Holland voor ‘ruime’ uitkoop boeren, maar niet met dwang

De BBB-fractie in Zuid-Holland steunt een specifieke uitkoopregeling waardoor boeren een hogere vergoeding krijgen om te vertrekken, maar zal altijd tegen gedwongen onteigening stemmen als die optie op tafel komt. Dit geldt zelfs als de provincie daarmee in strijd handelt met de Europese regels voor staatssteun. Dat benadrukte BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer na een lange en soms emotionele vergadering van Provinciale Staten. “We zijn en blijven faliekant tegen gedwongen onteigening”, aldus Veentjer.

Toch stemde de BBB, die in de Zuid-Hollandse coalitie zit met GroenLinks-PvdA, VVD en CDA, voor een regeling die de deur naar gedwongen uitkoop van boeren openzet. Vooral Forum voor Democratie, JA21 en PVV vielen de partij hierop aan, zowel in de Statenvergadering als op sociale media.

“We vinden het ook echt niet leuk dat we dit moeten doen”, zei Veentjer. “Maar we hebben nu eenmaal te maken met een opgave voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). We houden ons aan de regels en we willen een betrouwbare fractie zijn. Daarom hebben we voor deze regeling gestemd, die ervoor zorgt dat boeren die willen stoppen dat met een dikke portemonnee kunnen doen.”

In zeven gebieden, die volgens de provincie “cruciaal” zijn om in 2027 het NNN te kunnen voltooien, biedt Zuid-Holland nu een volledige schadeloosstelling aan. Dit betekent dat grondeigenaren die willen vertrekken niet alleen geld krijgen voor hun grond en de panden daarop, maar ook voor de verhuizing, eventuele aankoop van grond elders en juridische bijstand. Aan deze ‘ruime’ regeling zit echter een keerzijde. Om te voorkomen dat dit als staatssteun wordt gezien, moet Zuid-Holland bereid zijn om in het uiterste geval over te gaan tot gedwongen onteigening.

“En als we dat uiteindelijk dan niet doen, komen we juridisch in de problemen”, zei gedeputeerde Berend Potjer (natuur, GroenLinks). Veentjer verwacht dat het niet zo ver komt en stemde daarom met zijn fractie voor de omstreden regeling, die met 39-11 werd aangenomen. “We hopen dat de landelijke formatie voor ons gunstig uitpakt en dat de natuurdoelen met realiteitszin worden bijgesteld. Of dat Europa iets verandert aan de regels voor staatssteun.”