Dinsdagochtend enkele uren geen busvervoer in Twente door staking

Buschauffeurs van Arriva in de regio Twente leggen volgende week dinsdag enkele uren hun werk neer. Vakbond FNV heeft voor 12 maart tussen 09.00 en 12.00 uur een staking aangekondigd. Arriva vervoert dagelijks meer dan 30.000 reizigers op circa vijftig buslijnen in onder meer Almelo, Enschede en Hengelo en via de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.

FNV had Arriva vorige week al een ultimatum gesteld, dat afgelopen dinsdag afliep. Omdat de streekvervoerder niet heeft voldaan aan de eisen van de vakbond, die onder meer gaan over het verlichten van de werkdruk, is het volgens FNV nu tijd voor acties. Die beginnen met een drie uur durende staking van de buschauffeurs en een manifestatie op het station van Enschede. Het treinverkeer gaat wel gewoon door.

“De actiebereidheid onder onze leden is enorm groot”, zegt bestuurslid Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer. Hij denkt dus dat er dinsdagochtend “weinig tot geen” bussen zullen rijden. “De werknemers willen echt dat Arriva met een oplossing komt voor de veel te hoge werkdruk. Als die er niet komt, sluit ik meer stakingen zeker niet uit.”

Arriva nam in december de dienstverlening in Twente over van Keolis, maar de start verliep stroef. De nieuwe elektrische bussen hadden de nodige kuren. Zo trokken ze te traag op, werkte het opladen niet altijd even goed en waren er ook problemen met de verkeerslichten. Het leidde tot uitval en vertragingen. Chauffeurs klaagden over de rij- en rusttijden en de werkdruk. “Met de krappe roosters die er nu zijn, hebben de chauffeurs nauwelijks tijd om te eten, naar het toilet te gaan of om even de benen te strekken”, aldus Van der Gaag.

Politieke partijen in Overijssel hebben herhaaldelijk hun zorgen hierover geuit bij de provincie, de concessieverlener. Al in de maanden voordat Arriva het overnam van Keolis, kwamen er klachten binnen van chauffeurs over aanpassingen in hun roosters, pauzes en werktijden.

“Er ging te veel tegelijk niet goed”, erkent regiodirecteur Jieskje Hollander van Arriva. “Het spijt mij dat dat zo gelopen is. Als we alles vooraf hadden geweten, hadden we hier en daar andere keuzes gemaakt.” Arriva werkt nu onder meer aan een nieuw dienstenpakket, dat eind volgende maand klaar moet zijn. Het bedrijf zegt de technische problemen met de bussen grotendeels te hebben opgelost.