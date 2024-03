Dodelijk slachtoffer steekpartij Den Haag is 62-jarige inwoner

De man die donderdagochtend is doodgestoken in Den Haag is een 62-jarige inwoner van de stad. Een 61-jarige vrouw, eveneens uit Den Haag, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie eind van de ochtend. De twee waren partners. Een 38-jarige man is opgepakt.

De steekpartij vond rond 08.00 uur plaats aan de Dalfsenstraat in de wijk Morgenstond. De man werd in een auto aangetroffen, de vrouw op straat.

De verdachte, ook een inwoner van Den Haag, werd kort daarna gearresteerd in het Zuiderpark. Of de man de slachtoffers kende, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De politie doet onderzoek in meerdere woningen in de omgeving van de Dalfsenstraat.