Informateur verwacht extra gesprekken nodig te hebben

Informateur Kim Putters verwacht begin volgende week nog een aantal gesprekken te voeren met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB. “We zijn onderweg en ik denk ook dat er nog heel wat te overbruggen valt”, zei hij na een dag schrijven aan zijn eindverslag. Hij heeft donderdag geen gesprekken met fractievoorzitters gevoerd. Ook vrijdag doet hij dat niet.

De vier fractievoorzitters hebben volgens Putters wel onderling contact met elkaar. “Die gesprekken gaan gewoon door.”

Met wie en in welke samenstelling Putters begin volgende week gesprekken wil voeren, wil hij nog niet zeggen. Onder zijn leiding hebben de vier fractievoorzitters nog geen enkele keer samen met hem over een nieuw kabinet gesproken.

Putters heeft niet “bij gebrek aan beter” donderdag aan zijn verslag gewerkt in plaats van gesprekken te voeren. Het verslag is volgens hem immers de basis waarop de Tweede Kamer straks moet kunnen beoordelen “of er perspectief is voor de komende tijd”.

De door de Tweede Kamer gestelde deadline van 14 maart gaat Putters halen. Op die dag moet hij zijn eindverslag inleveren.