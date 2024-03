Koning ondanks oproep moskeeën bij opening Holocaustmuseum zondag

Koning Willem-Alexander is ondanks een oproep van meer dan tweehonderd moskeeën bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam, omdat het museum “van grote betekenis en nationaal belang” is. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten aan het ANP. De moskeeën vroegen de koning de opening zondag niet bij te wonen, omdat de Israëlische president Isaac Herzog ook aanwezig is.

Eerder donderdag hadden ruim tweehonderd moskeeën de koning gevraagd om Herzog niet te ontvangen in Amsterdam. Zijn komst is volgens de islamitische gebedshuizen “zeer omstreden” onder meer omdat hij volgens hen eind vorig jaar de tekst “Ik vertrouw op je” schreef op een granaat die werd afgevuurd op het dichtbevolkte Gaza.

“Het Holocaustmuseum is een nationaal museum met internationaal karakter, daarom zijn meerdere staatshoofden uitgenodigd”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Naast Herzog zijn dat de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen en de Duitse Bondsraadvoorzitter Manuela Schwesig.

Willem-Alexander houdt zondag bij de opening van het museum een toespraak in de nabijgelegen Portugese Synagoge en krijgt ook een rondleiding in het museum.