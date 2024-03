Marineschip Tromp doet mee aan missie in Rode Zee

Het marineschip Zr.Ms. Tromp gaat op missie in de Rode Zee, bevestigen bronnen na berichtgeving van de NOS. Het demissionaire kabinet had de Tweede Kamer eerder al laten weten een bijdrage van de Tromp in de Rode Zee te onderzoeken.

Daar wordt het internationaal scheepvaartverkeer onder vuur genomen door Houthi’s uit Jemen. Die zeggen schepen van Israël en bondgenoten aan te vallen uit vergelding om de oorlog in de Gazastrook. Schepen zijn met onder meer boten, drones en raketten aangevallen.

De ministerraad neemt vrijdag officieel een besluit over de bijdrage. De Tromp vertrekt zaterdag al uit de thuishaven Den Helder voor een reis rond de wereld. Het schip wordt dan tijdens de reis tijdelijk ingezet om schepen in de Rode Zee te beschermen.