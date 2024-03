Minder ziekenhuizen en revalidatiecentra geheel rookvrij

De afspraak dat alle ziekenhuizen uiterlijk in 2025 volledig rookvrij zijn, wordt vooralsnog niet waargemaakt. Uit een rondvraag van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat het percentage rookvrije ziekenhuizen en revalidatiecentra het afgelopen jaar zelfs iets is afgenomen. Sommige instellingen worstelen met overlast voor de omgeving of vinden het lastig het rookverbod op hun terrein te handhaven. Een minderheid richt daarom een “gedoogzone” in, bijvoorbeeld in de vorm van een rokershokje buiten.

Het Nationaal Preventieakkoord dat de overheid heeft gesloten met maatschappelijke organisaties, waaronder ook de ziekenhuizen, bevat een heldere afspraak over het uitbannen van tabak in de zorg: “Uiterlijk in 2025 zijn alle ziekenhuizen rookvrij.” Met rookvrij wordt bedoeld dat in gebouwen en op terreinen van de zorginstellingen niet wordt gerookt en dat medewerkers niet roken onder werktijd.

De NVZ vraagt ziekenhuizen en revalidatiecentra ieder jaar aan de leden of ze hieraan voldoen. Dit jaar antwoordde 72 procent daar bevestigend op. Dat is een lager percentage dan een jaar eerder, toen 80 procent aangaf geheel rookvrij te zijn.

Mogelijk had het aantal respondenten nog enige invloed op de uitkomst: dit jaar deden 96 instellingen mee aan de peiling, een jaar eerder waren het er 91. Dat is hoe dan ook de grote meerderheid van de achterban. De NVZ telt 103 leden. Dat zijn vooral ziekenhuizen, maar dus ook revalidatiecentra en specialistische centra voor bijvoorbeeld oncologie en de behandeling van epilepsie.

“Met name instellingen waar patiënten langdurig verblijven, hebben moeite 100 procent rookvrij te worden”, legt de NVZ uit. “Ook kiezen enkele ziekenhuizen ervoor om buiten toch een rookplek in te richten, om overlast voor de omgeving tegen te gaan.” Zo willen bestuurders voorkomen dat omwonenden meer overlast krijgen van rook en sigarettenpeuken.

“Geen verslaving is zo dodelijk als roken. Zorg en roken gaan dan ook niet samen”, zo staat in het preventieakkoord van eind 2018. De NVZ zegt nog altijd te streven naar volledig rookvrije terreinen in 2025, maar de organisatie heeft ook “begrip voor de afwegingen die zorginstellingen hierin moeten maken”.