Nederlands transportvliegtuig gooit voedsel af boven Gaza

Een C-130 transportvliegtuig van Defensie heeft donderdag zestien voedselpakketten afgegooid boven de Gazastrook, laat het ministerie weten. Vermoedelijk zal het vliegtuig de komende dagen dat nog vaker doen.

De pakketten werden op en nabij het strand gedropt, aldus een woordvoerster. De pakketten met voedsel en water waren afkomstig van Jordanië. Ook andere landen waaronder België en Jordanië zelf hebben donderdag pakketten afgeworpen boven Gaza.

De Nederlandse C-130 is inmiddels teruggekeerd op de vliegbasis in Jordanië. Het toestel blijft daar in elk geval tot en met zondag. Hoeveel droppings er de komende dagen nog volgen, kon de woordvoerster nog niet zeggen.

In Gaza is een groot tekort aan levensmiddelen, water en medicijnen. Israël vecht in Gaza tegen Hamas. Dat begon direct na de aanval van Hamas op Israël in oktober. Sindsdien zijn in Gaza meer dan twee miljoen mensen op de vlucht geslagen.