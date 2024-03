NSC enige onderhandelende partij die online gokken wil verbieden

NSC is de enige partij die onderhandelt over een mogelijke (gedoog-)coalitie die online gokken wil verbieden. PVV, VVD en BBB vinden een verbod te ver gaan, blijkt donderdag tijdens een debat hierover. Maar die drie zijn voor strenge regels om excessen te voorkomen. ChristenUnie, SGP en CDA zijn wel voor een verbod, maar die fracties hebben samen met NSC geen meerderheid in de Tweede Kamer.

“We hebben nadrukkelijk gezegd dat we de legalisering van online gokken graag willen terugdraaien”, verwijst Nicolien van Vroonhoven naar het verkiezingsprogramma van haar partij NSC. Ze benoemt bovendien dat de Nationaal Rapporteur Verslavingen zich ernstig zorgen maakt. “We vinden dat we dat niet zomaar naast ons neer moeten leggen.”

Het is nu ruim twee jaar toegestaan om op internet kansspelen aan te bieden. Daarvoor deden veel Nederlanders dat ook al bij illegale websites. Lilian Helder (BBB) denkt dat het terugdraaien van deze wet een “groter gevaar” is, omdat ze vreest dat gokkers dan aankloppen bij illegale aanbieders, waar weinig zicht op is. Marina Vondeling (PVV) vindt dat demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zich meer moet inspannen om illegaal gokken terug te dringen, bijvoorbeeld door zoekmachines over te halen om niet te verwijzen naar websites die dat aanbieden. Ze zegt dat haar partij niets tegen legaal gokken heeft.

Hester Veltman van de VVD staat er nog steeds achter dat gokken op internet legaal is, zodat ook meer bescherming kan worden geboden aan gokkers. “Maar de praktijk is weerbarstig. Wat we doen om illegale praktijken tegen te gaan en om verslaving te voorkomen, kan beter.”