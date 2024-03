OM eist celstraf tegen familielid turnleraar die Esmee doodde

Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke celstraf van twee maanden tegen de 80-jarige achtertante van Olivier van de G., de turnleraar die eind 2022 is veroordeeld voor het misbruiken en doden van de 14-jarige Esmee. Het OM verdenkt de vrouw van het beïnvloeden van twee getuigen in de zaak van de turnleraar.

Jacoba O. uit Amsterdam zou de moeder van de turnleraar hebben geprobeerd over te halen om niet mee te werken aan het politieonderzoek. Ze zou haar nicht hebben geadviseerd niets over zijn stemming tegen de politie te zeggen en ook de telefoon niet op te nemen als de politie belde. O. was donderdagmiddag door ziekte niet bij haar strafzaak in de rechtbank in Den Haag aanwezig.

De officier van justitie citeerde uit afgeluisterde telefoongesprekken waaruit bleek dat O. van januari tot maart 2022 als ervaren forensisch psychiater de getuigen, onder wie ook de ex-vriendin van Olivier, probeerde te beïnvloeden. Volgens het OM hebben de getuigen niet onbelemmerd kunnen verklaren. De aanklager zegt dat een taakstraf of onvoorwaardelijke celstraf geen doel meer dient, gezien de hoge leeftijd van de verdachte en haar blanco strafblad.

Zelf is O. verbaasd dat ze wordt vervolgd, aldus haar advocaat. O. is ervan overtuigd dat van beïnvloeding geen sprake is. “Ze zegt oprecht niet te begrijpen dat haar dit verwijt wordt gemaakt”, zei haar advocaat. Ze pleitte voor vrijspraak. De raadsvrouw zei dat O. nog steeds praktiserend psychiater is en daar grote waarde aan hecht. “Bij een veroordeling moet ze haar praktijk sluiten en kan ze geen contracten meer afsluiten met verzekeraars.”

De 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk verdween in de avond van 30 december 2021. Haar lichaam werd een dag later gevonden bij de Melchior Treublaan in Leiden. Nog diezelfde dag werd haar turnleraar, opgepakt. Van de G. is eind vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruiken en doden van het meisje. Hij heeft zijn hoger beroep onlangs ingetrokken.

De rechtbank doet op 21 maart uitspraak.