Onderzoek TNO concludeert dat Israëli’s op journalisten schoten

Een Israëlische tankbemanning heeft volgens onderzoek uitgevoerd in opdracht van persbureau Reuters in oktober in Libanon bijna twee minuten lang op een groepje journalisten geschoten. Ze werden met twee tankgranaten bestookt en ze zijn vervolgens “zeer waarschijnlijk” lang met machinegeweervuur beschoten. Reuters heeft TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) in de arm genomen om uit te vinden wat er 13 oktober precies gebeurd kan zijn.

Bij de beschieting werd Reutersmedewerker Issam Abdallah (37) gedood en is een fotograaf van het Franse persbureau AFP, Christina Assi (28), gewond geraakt. Reuters stelt dat het met bewijsmateriaal naar TNO is gestapt om dat te laten analyseren. Het persbureau concludeerde voorlopig in december al samen met de TNO-onderzoekers dat de tankbemanning het vuur op de journalisten had geopend van ongeveer anderhalve kilometer afstand. Dit is nu bevestigd onder meer aan de hand van geluidsopnames en beelden van het incident die afkomstig zijn van een videocamera van de nieuwszender Al Jazeera.

In totaal werden zeven journalisten onder vuur genomen. Ze waren aan het werk in het zuiden van Libanon bij het dorp Alma al-Chaab om beelden te maken van de beschietingen over en weer tussen de Israëli’s en de strijders van de Libanese beweging Hezbollah. De journalisten reden in een auto met “TV” erop gekalkt en droegen blauwe helmen en vesten waar “press” op stond.

Israël is naar eigen zeggen ook een onderzoek begonnen, maar daar is nog niets van vernomen. Israël stelt dat het geen journalisten als doelwit kiest. Het onderzoek kan niet vaststellen of de tankbemanning met opzet journalisten onder vuur nam.