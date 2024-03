OVV start onderzoek naar ongeluk met brug in aanbouw bij Lochem

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) start een formeel onderzoek naar het ongeval bij een brug in aanbouw in Lochem. Op 21 februari viel tijdens de opbouw van de brug een van de brugbogen uit de takels van een kraan. Twee mensen kwamen om het leven en twee anderen raakten gewond. De OVV had direct al een verkennend onderzoek ingesteld.

Drie onderzoekers zijn die dag ter plaatse gegaan om de eerste onderzoeksinformatie te verzamelen. De OVV doet nu verder onderzoek naar de directe oorzaak van het ongeluk en naar de achterliggende factoren. Door het onderzoek wil de onderzoeksraad ook lessen trekken om te voorkomen dat dit soort ongevallen gebeuren. De OVV hoopt het onderzoek binnen een jaar klaar te hebben.

Een Belg en een Pool kwamen om het leven. Twee anderen, beiden met de Belgische nationaliteit, raakten gewond. De vier slachtoffers werkten voor onderaannemers die BAM assisteerden bij de bouw van de brug.