Probleem trekkende bussen bijna opgelost, zegt Gelderse bestuurder

De technische problemen met de bussen van vervoerder EBS zijn “grotendeels” opgelost, zegt de Gelderse gedeputeerde voor mobiliteit Klaas Ruitenberg (SGP). Naar verwachting zijn de reparaties aan de bussen in juni helemaal klaar, voegt zijn woordvoerster toe. Buschauffeurs klaagden over de bussen van EBS, die onder meer naar rechts zouden trekken.

Naast een oplossing voor dat probleem is ook gewerkt aan “ergonomische verbeteringen” aan de bussen, aldus de woordvoerster. Dat gaat onder meer over de verwarming in de bussen.

De Provinciale Staten van Gelderland vergaderden woensdagavond over de problemen met het busvervoer in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Op de buslijnen die worden verzorgd door vervoerder EBS vallen geregeld ritten uit. Dat komt onder meer door personeelstekorten, aldus EBS.

De vervoerder gaat binnenkort met 10 procent minder bussen rijden, met als doel de dienstregeling in elk geval betrouwbaarder te maken. Ook overleggen de drie provincies over het opleggen van boetes aan EBS voor de uitval van busritten, die met name in Flevoland hoog is.