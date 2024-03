Provincies missen perspectief voor boeren in plannen minister

Provincies willen graag meewerken om de problemen rond natuur, water, klimaat en stikstof op te lossen, maar bij de aanpak van het landelijk gebied moet dan wel perspectief aan de agrarische sector worden geboden. IPO, de belangenclub van de provincies, schrijft dat als reactie op het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Daarin is voor provincies een belangrijke rol weggelegd om de doelen te halen. Maar duidelijkheid over de rol van de rijksoverheid ontbreekt, vinden de twaalf provincies. Zij zijn al bezig met hun eigen invulling, maar de miljarden die daarvoor in het vooruitzicht werden gesteld uit het transitiefonds komen tot hun frustratie vooralsnog niet hun kant op.

Iedereen is het erover eens dat zogeheten gebiedsgerichte processen tot oplossingen kunnen leiden, maar de provincies zeggen deze rol alleen te kunnen oppakken als ze zicht hebben op de inzet van het Rijk. Met een stapeling van opgaves zonder duidelijke keuzes en uitvoeringsstrategie zeggen zij niet uit de voeten te kunnen.

“De haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de doelen vinden wij met dit ontwerp-NPLG nog onvoldoende”, aldus het IPO. Dat sluit aan bij de recente conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en drie andere kennisinstellingen dat scherpere keuzes gemaakt moeten worden om de (stikstof)doelen op tijd te halen. De minister heeft dat ook erkend.

De provincies, waarin de BBB sinds de verkiezingen van vorig jaar een belangrijke rol speelt, vragen aandacht voor “de grote ongerustheid in Nederland en elders in Europa over het toekomstperspectief van de landbouw en over de voedselvoorziening op lange termijn”. Om polarisatie en verharding te voorkomen, is het nu de tijd om in dialoog tot visie en oplossingen te komen, maar dat ontbreekt volgens de provincies in het NPLG.

Zij verwachten dat de inzet van het Rijk in de definitieve versie wel duidelijk wordt, zodat zij aan de slag kunnen met provinciale gebiedsprogramma’s. Daarvoor zijn “heldere doelen en financiële waardering” voor boeren noodzakelijk. Als aan deze en andere voorwaarden is voldaan, kunnen bestuurlijke afspraken worden gemaakt, aldus de provincies.

Van der Wal is bezig om de plannen verder uit te werken, zei ze vorige week. Deze maand gaat de minister in gesprek met de provincies om het hierover te hebben. Maar veel zal op het bordje komen van het volgende kabinet.