TEFAF amper open, nu al zaken gedaan met Rijksmuseum

De internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht had donderdag om 11.00 uur nog maar net de deuren geopend voor genodigden, of de eerste verkoop was al beklonken. Het Rijksmuseum uit Amsterdam scoorde volgens een woordvoerder het enige gesigneerde schilderij van de hand van Gesina ter Borch (1631-1690).

Het is een postuum portret van haar broer Moses op 2-jarige leeftijd. “Het is de kroon op haar artistieke nalatenschap en biedt een intieme blik in haar persoonlijke leven. De pijn van het verlies en het belang van blije herinneringen zijn universeel en daardoor na 350 jaar nog altijd voelbaar”, aldus directeur van het Rijks Taco Dibbits.

Gesina ter Borch woonde en werkte haar hele leven in Zwolle. Het merendeel van haar werk bestaat uit (waterverf)tekeningen, waarvan het Rijks al de meeste bezit. “Het is bekend dat zij ook olieverfschilderijen maakte, maar tot nu toe was geen enkel onbetwist exemplaar opgedoken”, aldus het museum.

Moses ter Borch trad als 19-jarige in dienst van de marine om te vechten tegen de Britten in de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). Op 22-jarige leeftijd stierf hij aan de verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming van de Engelse kust. Moses was ook kunstenaar. In de albums van Gesina ter Borch in de collectie van het Rijksmuseum zitten verschillende tekeningen van zijn hand.

Het Rijksmuseum had al een schilderij met Moses, waarschijnlijk gemaakt door Gesina en haar broer Gerard ter Borch II.

De TEFAF opent zaterdag voor het publiek.