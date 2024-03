Tijd dringt voor Ter Apel, amper aanbod nieuwe opvangplekken

De tijd dringt om extra opvangplekken voor asielzoekers erbij te krijgen, wat nodig is om onder de 2000 asielzoekers te blijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Twee grote opvanglocaties gaan binnen nu en 14 maart dicht waardoor in totaal 1900 plekken wegvallen, zei demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tijdens een Kamerdebat. Tegelijk hebben maar drie gemeenten positief gereageerd op zijn dringende oproep voor hotels waar statushouders kunnen worden geplaatst zodat er ruimte komt in de asielopvang. “We hebben een probleem”, zei de staatssecretaris. Het realiseren van nieuwe opvangplekken gaat “zeer moeizaam”, maar er móeten plekken bij, liet hij weten.

Vorige maand bepaalde de rechter dat er maximaal 2000 mensen mogen verblijven in Ter Apel, op straffe van een dwangsom van 15.000 euro per dag. Het COA heeft dat voor de eerste twee nachten al moeten betalen aan de gemeente Westerwolde waar het centrum staat. De weken daarna is het wel gelukt om net onder het maximum te blijven, maar dat wordt nu wel lastiger volgens Van der Burg. Dat komt ook omdat de instroom van nieuwe asielzoekers 20 tot 30 procent hoger is dan vorig jaar in deze periode.

De locatie in Breda met 500 opvangplekken gaat nog deze week sluiten. Die in Biddinghuizen met 1400 plekken moet over een week leeg zijn. Het terrein wordt de komende maanden gebruikt voor andere doeleinden, onder meer voor het festival Lowlands. Dat is zo in het contract afgesproken en Van der Burg houdt zich aan die afspraken. Dat is volgens hem belangrijk zodat hij in het najaar opnieuw een beroep zou kunnen doen op deze locatie.