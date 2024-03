Toezichthouder ziet beperkte risico’s in plan voor afvalwater NAM

Plannen van olie- en gasbedrijf NAM om afvalwater te injecteren in een vrijwel leeg gasveld bij Schoonebeek (Drenthe) leveren “beperkte risico’s” op. Die conclusie trekt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een donderdag verschenen advies. De toezichthouder is voorzichtig positief over het injecteren van afvalwater dat voortkomt uit oliewinning in het gebied. Het is momenteel “de best beschikbare techniek”, klinkt het.

Het positieve advies van SodM is een belangrijke stap voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij om de oliewinning bij Schoonebeek weer op te starten. Die ligt al meer dan twee jaar stil. De kwestie van het afvalwater speelde daar een grote rol in.

De NAM heeft het vervuilde water jarenlang een stuk verderop in Twente ondergronds opgeslagen, maar de vergunning daarvoor werd niet verlengd omdat het bedrijf niet voldeed aan de voorwaarden. Zo zaten te hoge concentraties van de chemische stof tolueen in het afvalwater. Onder inwoners van Twente is ook al jaren grote weerstand tegen het injecteren van het afvalwater in hun omgeving, waar het via een pijpleiding naartoe wordt getransporteerd.

Het is de bedoeling dat een nieuw systeem in Schoonebeek zorgt voor een zo veilig mogelijke opslag van het vuile water. Door een goed monitoringsysteem en allerlei andere veiligheidsmaatregelen worden lekkages “zo veel mogelijk voorkomen”, stelt de toezichthouder, “maar incidenten zijn nooit uit te sluiten”.

De NAM, die in handen is van Shell en ExxonMobil, moet bijzonderheden altijd melden. SodM stelt ook eisen aan het meetsysteem om aardbevingen in de gaten te houden. Mocht zich een beving van 3,0 of hoger voordoen, dan moet het gasveld “voorgoed sluiten”, luidt het advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Relatief lichte aardbevingen komen eens in de paar jaar voor in het gebied. Die hebben door de zandige bodem minder effect dan verderop in Groningen.