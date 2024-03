Activiteiten door het hele land op Internationale Vrouwendag

Vrijdag is het Internationale Vrouwendag en zijn er door het hele land allerlei lezingen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten. Zo opent het Armoedefonds een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten in Gouda en organiseert politieke partij Volt een demonstratie voor emancipatie door Utrecht.

Het Armoedefonds stelt de producten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere locaties, omdat een op de tien meisjes en vrouwen in Nederland niet altijd geld heeft voor maandverband of tampons. Om 11.30 uur opent in het Ontmoetingscentrum de Walvis in Gouda het tweeduizendste uitgiftepunt, ook wel MUP genoemd.

In Utrecht verzamelen deelnemers aan een mars voor emancipatie in de middag op het Jaarbeursplein, om vanaf daar naar het centrum van de stad te lopen. Daar volgt een programma met meerdere sprekers. “Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven en de kracht van vrouwen wereldwijd erkennen en vieren”, zo klinkt het.

In Arnhem kondigen demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf samen met bestuurders van twintig gemeenten een plan aan tegen straatintimidatie. Het zogenoemde programma Veilige Steden moet ervoor zorgen dat meisjes en vrouwen zich veilig voelen in de openbare ruimte en tijdens het uitgaan. Volgens de steden is dat hard nodig, omdat “twee derde van de meisjes en vrouwen (12-25 jaar) in de afgelopen jaren wel eens lastiggevallen is op straat. Ze werden nagefloten of nageroepen en soms ook achternagelopen.”

Internationale Vrouwendag is elk jaar op 8 maart en werd voor het eerst uitgeroepen in Kopenhagen in 1910. De dag eert de sociale, politieke en economische prestaties van vrouwen over de hele wereld. Dit jaar is het thema ‘Eén wereld, duizend vrouwen’, waarbij wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen uit verschillende culturen.