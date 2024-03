Adriaansens vindt het ‘vreselijk’ dat multinationals weg willen

Demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) vindt het “vreselijk” dat multinationals overwegen Nederland te verlaten. Diverse voorstellen die de Tweede Kamer recent heeft aangenomen om bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen, worden gedekt met maatregelen die dergelijke bedrijven veel geld kosten. Ze noemt onder meer de versobering van de regelingen voor expats en het verbod op inkoop van eigen aandelen.

“Dat is dramatisch”, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad. “Het gaat echt over honderden miljoenen euro’s die bedrijven meer moeten betalen als ze in Nederland blijven.”

Onder meer chipmachinemaker ASML en baggerbedrijf Boskalis hebben deze week forse kritiek geuit op het in hun ogen verslechterende vestigingsklimaat in Nederland. Ze dreigen (deels) uit Nederland te vertrekken.

Adriaansens begrijpt hun kritiek. “Als je ziet wat er allemaal gebeurt – hoge energieprijzen, tekort aan alles, personeel, het feit dat je niet makkelijk meer kunt uitbreiden – en dit er nog bovenop komt. Op een gegeven moment is die emmer te vol.”

De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat het tij nog te keren is. “We hebben een prachtig land, we hebben een goed opgeleide beroepsbevolking, we hebben een goede mentaliteit. Het is hier best relatief heel erg leuk wonen en leven, dus je ziet dat mensen hier heel graag willen werken en willen zijn. Maar we moeten het niet te moeilijk voor ze maken.”